Bevorzugen Sie bei Online-Transaktionen 3D-Secure-Zahlungen

Kézaco? Das ist ein System, das die drei Parteien überprüft, die durch einen Kauf zusammenkommen: den Käufer, den Verkäufer und die Bank. Mit diesem System lässt sich praktisch maximale Sicherheit erreichen. Das Ziel dieser dreifachen Überprüfung ist es, das Risiko von Betrug oder Hacking zu begrenzen und sicherzustellen, dass die Person, die die Zahlung ausführt, dazu auch berechtigt ist.

Halten Sie Ihre persönlichen Informationen geheim!

Das klingt einfach, ist es aber nicht immer! Niemand darf Sie telefonisch oder per E-Mail nach Ihrer PIN fragen. Seien Sie also misstrauisch, wenn Sie per E-Mail, Telefon oder SMS von einer angeblich vertrauenswürdigen Institution kontaktiert werden, die Sie auffordert, persönliche Identifikationsdaten, Bankverbindungen oder auch Passwörter anzugeben! Hierbei handelt es sich um Phishing, das von Betrügernetzwerken organisiert wird.

Einen betrugssicheren Kreditkartenschutz verwenden

Heutzutage ist in den meisten Bankkarten eine Technologie eingebaut, die eine Datenfernübertragung für kontaktlose Zahlungen ermöglicht... was unsere Karten leicht angreifbar macht. Eine gute Möglichkeit, sich abzusichern, ist die Verwendung einer Brieftasche oder eines Kartenschutzes, welche diese Technologie blockieren. Dieses Zubehör enthält eine Schicht aus Kohlefaser oder Metall, die verhindert, dass elektromagnetische Felder Ihre Bankkarten erreichen. Nutzen Sie einen solchen Schutz an stark besuchten Orten wie z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln!

Bei einem Online-Einkauf die Vertrauenswürdigkeit der Seite überprüfen

Achten Sie bei der Eingabe von Bankdaten darauf, dass die Website über ein „https“-Protokoll verfügt und links neben dem Domainnamen ein Vorhängeschloss als Piktogramm aufweist. Dies soll gewisse Garantien bieten, dass die von dieser Website gesendeten Daten nicht von Dritten abgefangen und verwendet werden können. Auch andere Elemente sind gute Anhaltspunkte, auf die man achten sollte, wie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und das Impressum. Diese Informationen sind auf einer E-Commerce-Website obligatorisch, denn sie sagen Ihnen, wer hinter der betreffenden Website steht, und können daher im Falle von Betrugsversuchen nützlich sein.

Bevorzugen Sie ein VPN und vermeiden Sie Online-Zahlungen aus einem öffentlichen WLAN-Netzwerk

Heutzutage kann man problemlos auf ein kostenloses öffentliches WLAN-Netzwerk zugreifen, z. B. in einem Café, einem Hotel oder auch in einem Einkaufszentrum oder Flughafen. Ein geteiltes WLAN-Netzwerk birgt mehrere Risiken, wenn Sie Online-Einkäufe tätigen. Um diese Risiken zu begrenzen, können Sie ein so genanntes virtuelles privates Netzwerk verwenden, das allgemein auch VPN, für den englischen Begriff Virtual Private Network, genannt wird.

Ein VPN verbessert Ihre Privatsphäre und damit Ihre Sicherheit im Internet. Es verhindert, dass Dritte Ihre Internetaktivitäten ausspionieren können und erhöht die Sicherheit Ihrer Online-Zahlungen erheblich. Kurzum, einfache kleine Gesten, die aber großen Ärger vermeiden!