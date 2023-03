Finanzverwaltung : Kann ich mich in Luxemburg selbstständig machen?

Sie haben Lust, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen und Ihr eigener Chef zu werden? Sie haben den Markt und die Konkurrenz analysiert? Sie haben Ihr Geschäftsmodell und Ihre Marktstrategiesorgfältig ausgearbeitet? Dann brauchen Sie nur noch loslegen. Wie aber sollte man vorgehen? Ist Selbstständigkeit in Luxemburg kompliziert?

Die erste Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen, besteht darin, sich selbstständig zu machen, was in Luxemburg recht verbreitet der Fall ist. Diese Lösung erfordert nur wenige Formalien. Selbstständige üben ihre Tätigkeit auf eigene Rechnung aus, ohne eine bestimmte Gesellschaft gründen zu müssen.

Was ist bei Versicherungen zu beachten?

Im Gegensatz zu Arbeitnehmern müssen Selbstständige jedoch alle Sozialabgaben abführen. Selbstständige müssen bei der CCSS angemeldet sein, wodurch sie in die verschiedenen Versicherungen einzahlen können, unter anderem in die Rentenversicherung. Außerdem muss je nach ausgeübtem Beruf in eine spezielle Unfallversicherung eingezahlt werden.