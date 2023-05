Luxemburg: ING-Nachtmarathon steht in den Startlöchern

Nicht weniger als 100.000 Menschen werden sich am Samstag versammeln, um gemeinsam ein Volksfest zu feiern. Fast 14.000 davon müssen dafür schwitzen. Am 20. Mai findet die 16. Auflage des ING-Nachmarathons statt. Gestartet wird an der LuxExpo in der Hauptstadt. Es werden Marathon, Halbmarathon und ein Team-Run angeboten. Start ist um 19 Uhr. Der Minimarathon beginnt um 19.30 Uhr, der Mini-Minimarathon zehn Minuten später um 19.40 Uhr.