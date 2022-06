Norwegens Thronfolgerin : Ingrids Geburtstagsgeschenk ist so kostbar, dass Gäste nur Fotos sehen durften

Bei der Geburtstagsgala zu Ehren von Prinzessin Ingrid Alexandras 18. Geburtstag wurde die Royal reich beschenkt. Die Präsente sind dabei so historisch wie auch wertvoll.

Anlässlich ihres 18. Geburtstags, der eigentlich schon am 21. Januar war, veranstalteten König Harald (85) und Königin Sonja (84) von Norwegen für ihre Enkeltochter Prinzessin Ingrid Alexandra ein glamouröses Galadinner im Osloer Schloss , das bis in die Morgenstunden gedauert haben soll. Geladen war die Crème de la Crème des europäischen Adels sowie Personen aus Politik, Gesellschaft, Familie und Freunde. Insgesamt 199 Gäste sind erschienen. Einblicke in die Feierlichkeiten am 17. Juni gab es bereits kurz nach dem Event, nun wurden die großzügigen Präsente für Norwegens Thronfolgerin enthüllt.