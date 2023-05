Luxemburg: Innenministerium stoppt Bettelverbot in der Hauptstadt

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) ließ es am Dienstagmorgen auf der Pressekonferenz nicht an Deutlichkeit fehlen: «Das Bettelverbot in Luxemburg-Stadt kann nicht in Kraft treten.» Damit weist die sozialistische Ministerin die von der hauptstädtischen DP-CSV-Mehrheit beschlossene Regelung aus rechtlichen Gründen zurück. Nach der Regelung wollte die Stadt das Betteln in bestimmten Straßen dreier Stadtviertel verbieten, unter anderem im Stadtzentrum.