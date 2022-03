Brasilien : Insassen bei Gefängnisrevolte geköpft

Bei einer Gefängnisrevolte im Süden Brasiliens sind zwei Häftlinge enthauptet worden. Zwei weitere wurden vom Dach gestoßen. Gefängniswärter werden als Geiseln gehalten.

Die Unruhen brachen in der Haftanstalt in der Stadt Casacavel am Sonntag aus, als eine Gruppe von Häftlingen einen Wärter überwältigte und ihn als Geisel nahm. Kurz darauf setzten sie Gegenstände in Brand und beschädigten die Einrichtung mit Metallpfosten. Zu Dutzenden kletterten die vermummten Insassen daraufhin auf das Dach des Gebäudes. Auf TV-Bildern örtlicher Sender war zu sehen, wie sie auf mit Seilen gefesselte Männer einprügelten.