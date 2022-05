Rheinland-Pfalz : Insolventer Flughafen Hahn setzt auch im Juni Betrieb fort

HAHN – Löhne und Gehälter fließen weiter und Flugzeuge heben ab: Der Betrieb am Flughafen Hahn läuft auch im nächsten Monat weiter.

Der insolvente Flughafen Hahn wird nach Angaben seines Insolvenzverwalters auch im Juni den Flugbetrieb weiterführen. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter würden gezahlt, teilte er am Montag auf Anfrage mit. Der Flugbetrieb habe sich sowohl in der Passage als auch in der Fracht positiv entwickelt. Im Investorenprozess dauerten die Verhandlungen an, erklärte der Insolvenzverwalter. «Zu Einzelheiten können wir uns nicht äußern.»