Al-Nassr: Insta-Boom und Messi-Witze vom Trainer – so tickt Ronaldos neuer Club

1 / 7 Ronaldos neuer Club befindet sich in der Saudi-Hauptstadt Riad und ist aktuell Tabellenzweiter: Al Nassr FC. Instagram Im Fanshop von Al-Nassr werden bereits fleißig Ronaldo-Trikots gedruckt. REUTERS Auf Instagram explodierten die Followerzahlen von Al-Nassr seit des Ronaldo-Transfers. AFP

Manchester United, Juventus Turin, Real Madrid – die letzten Arbeitgeber von Cristiano Ronaldo waren allesamt Weltclubs, die jedes Kind kennt. Ronaldos neues Team Al-Nassr ist zumindest in Saudiarabien eine große Nummer mit neun Meistertiteln, steht aber etwas im Schatten von Stadtrivale und Rekordmeister Al-Hilal (18 Titel). Die Verpflichtung des fünffachen Weltfußballers soll nun dafür sorgen, Al-Hilal zu überflügeln. Mit zwei Punkten Rückstand auf Leader Al-Shabab, hat Al-Nassr in der aktuellen Saison intakte Chancen, erstmals seit 2019 wieder Meister zu werden. Dazu will man bei Al-Nassr in Zukunft auch die asiatische Champions League gewinnen, für die sich der Club aus Riad für die aktuelle Saison nicht qualifizieren konnte.

Knapp unter 7700 Fans begrüßte Al-Nassr in der aktuellen Saison im Schnitt zu den bisherigen Heimspielen. Zum Vergleich: In der Super League haben nur GC und Lugano weniger Zuschauende. Durch den Ronaldo-Wechsel dürften die Zuschauerzahlen der «Ritter von Nadschd» aber markant ansteigen, wie dies auch die Followerzahlen des Clubs auf Social Media taten. Auf Instagram stieg die Follower-Anzahl von Al-Nassr in den ersten Tagen nach der Bekanntgabe des CR7-Transfers von 860.000 auf über 6,2 Millionen (Stand Montagmorgen). Beim letzten Liga-Spiel gegen Khaleej an Silvester, schallte zudem bereits der bekannte «Siu-Jubel» von Ronaldo durch das Stadion, als Fans von Al-Nassr ihren künftigen Superstar huldigten.

Am Dienstagabend um 17.00 Uhr (MEZ) veranstaltet Al-Nassr eine «Willkommenszeremonie für den weltbesten Spieler» im Mrsool Park, wie der Club am Montag auf Twitter mitteilte. Gemäß den lokalen Medien werden Zehntausende Fans erwartet. Ronaldo selber postete in seiner Insta-Story ein Video aus einem Privatjet, bei dem er grinsend «Hallo Leute, bis bald» in die Kamera sagt. Gemäß übereinstimmenden saudiarabischen Medienberichten soll der 37-Jährige bereits am Montagabend in Riad landen. Sein Debüt auf dem Rasen könnte Ronaldo frühestens am Donnerstag geben, wenn Al-Nassr um 16.00 Uhr auf Al-Tai trifft.

Mit dem früheren Bayern-Star Luiz Gustavo, Ex-Arsenal-Keeper David Ospina und Kameruns WM-Held Vincent Aboubakar stehen bereits einige prominente Namen im Kader von Al-Nassr. Im Bestreben, Stadtrivale Al-Hilal zu übertrumpfen und die Nummer Eins in Saudiarabien zu werden, will der Club aus Riad aber noch weiter aufrüsten. Die spanischen Altstars Sergio Ramos (folgt Al-Nassr seit neustem auf Insta) und Sergio Busquets sollen bei Al-Nassr ebenso auf der Liste stehen wie Frankreichs Mittelfeldmotor N’Golo Kanté. In Italien bringen Transferexperten zudem Luka Modric bei Al-Nassr ins Spiel. Der Kroate hatte in der Vergangenheit aber stets betont, seine Karriere bei Real Madrid fortzusetzen und dereinst auch dort beenden zu wollen.

Bei Manchester United hatte Ronaldo mit Trainer Erik ten Hag das Heu nicht auf der gleichen Bühne, bei Al-Nassr könnte dies anders sein. Denn: Coach Rudi Garcia gilt als großer Ronaldo-Bewunderer, obwohl er bei der ersten Pressekonferenz nach dem Mega-Transfer witzelte, er hätte eigentlich zuerst Lionel Messi verpflichten wollen. Lustigerweise kursieren bereits Bilder im Netz, auf denen der Name von Messi auf Trikots von Rivale Al-Hilal zu sehen ist, im Al-Hilal-Fanshop. Ein Messi-Wechsel in die Wüste scheint aktuell aber trotz Messis Botschafterrolle für Saudiarabiens Tourismus kein Thema zu sein.