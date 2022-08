Wutausbruch: «Instagram-Fressen» – Oliver Pocher wettert gegen Möchtegern-Influencer

In der neuen Podcastfolge von «Die Pochers» schwelgen Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira in Urlaubserinnerungen. Die beiden waren gerade in Österreich und Italien unterwegs und genossen entspannte Tage. Doch dabei lief nicht alles nach dem Geschmack des Komikers. Besonders genervt war der 44-Jährige über Touristen, die fleißig Erinnerungsfotos knipsten.

Seinem Frust darüber machte der Comedian mit sehr klaren Aussagen Luft: «Ich finde es mittlerweile so schlimm und so beschissen. Egal, wo du bist – auf jedem Platz, in Rom, in Venedig, selbst in der Sixtinischen Kapelle oder davor – sehe ich immer irgendeine Fresse, die sich mit einem Kussmund da hinstellt und dann so guckt und sich selber fotografiert», regte sich Pocher auf und fügte an: «Dieses nur von sich selbst die ganze Zeit, Selfies in Pose zu machen. Ich kann es nicht mehr ertragen!»