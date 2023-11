Instagram : Leni Klum veröffentlicht süße Liebeserklärung an ihren Freund

Bereits jetzt in Samichlaus-Laune: Leni und Aris beim Rumalbern auf Instagram.

Leni Klum (19) und Aris Rachevsky (19) feiern ihren gemeinsamen Jahrestag. Vier Jahre lang sind die beiden nun schon ein glückliches Paar. Aus diesem Anlass teilte das Model einige Bilder auf ihrem Instagram-Account und schrieb unter einen der Posts eine süße Liebeserklärung an ihren Partner.

Auf einem weiteren Post ist das Pärchen gemeinsam zu sehen. Die beiden strahlen in die Kamera, während Rachevsky Rasiercreme um den Mund und auf den Wangen trägt.

Viele Fans eifersüchtig auf Leni Klums Freund

Seit 2021 steht die Beziehung zwischen der Tochter von Heidi Klum und Rachevsky in der Öffentlichkeit. Immer wieder geben die beiden Einblicke in ihre Beziehung auf ihren Instagram-Accounts.

Auffallend sind die vielen Kommentare von Fans, die Rachevsky ganz offensichtlich um Lenis Liebe beneiden. «Sie sollte mit mir zusammen sein, nicht mit ihm», heißt es mehrfach in den Kommentaren von Klums Beiträgen. Andere finden, dass er zu jung aussieht. «Hauptsache, Leni findet ihn gut», schreibt eine weitere Userin. Unter all den Neidern gibt es aber auch Positives zu lesen: «Ihr seid so ein süßes Paar. Herzlichen Glückwunsch zum Vierjährigen», schreibt ein Fan.