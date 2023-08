Instagram-Schlagabtausch: Pietro Lombardi und Sarah Engels Mann zoffen sich öffentlich

Pietro Lombardi (31) nimmt Stellung zu den Erziehungsvorwürfen in einer siebenteiligen Instagram-Story.

Angefangen hat die Kontroverse mit einer Instagram-Story von Julian Engels (30), in der er schreibt: «Heute Nacht, ganz klar 1:0 für die Kids. Mama und Papa sind etwas müde, der Große konnte nicht gut schlafen und hatte Angst, weil er ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hat und war gefühlt 100 Mal wach.» Mit «der Große» ist der gemeinsame Sohn von Pietro Lombardi (31) und Sarah Engels (30) gemeint, der seine Wochenenden bei Pietro verbringt.

Pietro fühlte sich durch den Post angesprochen. Dieser würde implizieren, dass er seine Aufsichtspflicht als Vater verletzt habe und sein Sohn unter seiner Obhut ein gruseliges Video konsumiert hatte. Er bat Julian in einer privaten Nachricht, die Story zu entfernen. Offenbar zeigte Julian darauf keinerlei Reaktion.

Später veröffentlichte Lombardi eine siebenteilige Story, in der er Stellung zu den Vorwürfen nimmt und Julians Verhalten zurechtweist. Er fragt unter anderem, wieso Julian ihn nicht persönlich auf das Problem mit Alessio angesprochen hat und hängte an: «Ist nicht korrekt, wir können reden, wir sind alt genug. Somit schreiben uns die Leute, dass wir verantwortungslos sind und das kann ich so nicht stehen lassen».