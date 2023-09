Instagram: Schweiger kontert Kritiker mit ironischem Posting

Ende letzter Woche veröffentlichte Til Schweiger ein Video, in dem er auf die in Düsseldorf gestarteten «Invictus Games» aufmerksam macht. Darin wirkt der Schauspieler seinen Fans zufolge «etwas abgemagert» und generell «nicht ganz so fit». Dies hatte zur Folge, dass unzählige Followerinnen und Follower Kommentare über sein Aussehen hinterließen. So schrieb eine Userin: «Manchen steht der Lebensstil ins Gesicht geschrieben! Auweia, was war er mal frisch und attraktiv.» Andere nahmen den 59-Jährigen wiederum in Schutz. Schweiger selbst schwieg – bis jetzt!