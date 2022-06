Algorithmus : Instagram will Alter seiner Nutzer mittels Gesichtserkennung ermitteln

Mit einem britischen Startup testet Instagram in den USA eine neue Funktion: Nutzerinnen und Nutzer können sich filmen, ihr Alter wird dann geschätzt.

Das Online-Netzwerk Instagram will das Alter seiner Nutzerinnen und Nutzer künftig auch per Gesichtserkennung ermitteln. Die Funktion werde derzeit in den USA getestet, teilte Instagram am Donnerstag mit. Dabei arbeite das Unternehmen mit dem britischen Startup Yoti zusammen; es hat einen Algorithmus zur Erkennung von Gesichtszügen entwickelt.