Instagram : Instagram will Eltern bessere Überwachung minderjähriger Nutzer ermöglichen

Das Online-Netzwerk Instagram will es Eltern oder Vormunden erleichtern, die Aktivitäten ihrer minderjährigen Kinder zu überwachen.

Das Online-Netzwerk Instagram will es Eltern oder Vormunden erleichtern, die Aktivitäten ihrer minderjährigen Kinder zu überwachen. Die neuen Instrumente sollten «Privatsphäre und Unabhängigkeit» junger Menschen wahren, aber gleichzeitig Eltern «teilhaben lassen», sagte Clotilde Briend vom Instagram-Mutterkonzern Meta am Dienstag. Unter anderem soll es Eltern möglich sein, Apps zu blockieren und zu sehen, was das Kind auf einem anderen Gerät ansieht.