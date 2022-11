Katar 2022 : Inszenierte Fan-Märsche in Katar? Nun reagieren die WM-Organisatoren

In den letzten Tagen waren in Katar feiernde Fans mit England-, Brasilien- oder Portugal-Flaggen zu sehen. Auf Twitter sorgten diese Videos für Kritik. Nun spricht das Organisationskomitee Klartext.

Das WM-Organisationskomitee hat den Vorwurf zurückgewiesen, Fan-Paraden in der Hauptstadt Doha seien inszeniert worden. In den sozialen Medien sei die Frage gestellt worden, ob es sich um «echte» Fans gehandelt habe, erklärte das OK am Mittwoch. «Wir weisen diese Behauptungen, die sowohl enttäuschend als auch nicht überraschend sind, entschieden zurück.» Katar und der Rest der Welt bestehe aus einer Vielzahl von Fußballfans, von denen viele «emotionale Verbindungen zu mehreren Nationen» hätten.