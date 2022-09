Baden-Württemberg : «Intelligenter» Geschirrspüler sperrt 21-jährige Frau im Badezimmer ein

Kurioser Einsatz für die Polizei in Lörrach: Ein Geschirrspüler, der sich nach getaner Arbeit von selbst öffnete, blockierte eine junge Frau in ihrem Badezimmer. Erst über eine Freundin aus einem anderen Bundesland konnte sie um Hilfe rufen.

Die Frau war erst vor kurzem nach Lörrach an der Schweizer Grenze gezogen und kannte vor Ort noch niemanden.

Autonom handelnde Geräte sind im Alltag oft eine Erleichterung, können aber durchaus auch ihre Tücken haben. Jüngstes Beispiel: Im grenznahen Lörrach in Baden-Württemberg wurde am Donnerstag eine neu zugezogene 21-Jährige von ihrer Geschirrspülmaschine gefangen gehalten. Das moderne Gerät hatte sich nach dem Waschvorgang von selbst geöffnet und versperrte mit der Klappe die nach außen öffnende Badezimmertüre, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Badezimmer verfügte über kein Fenster – die Frau konnte weder aus dem Zimmer gelangen noch um Hilfe rufen.