Europa League : Inter kämpft sich durch, ManU ist souverän weiter

Die Italiener sind dank einem 2:0 gegen Getafe beim Finalturnier der Europa League dabei. Auch Schachtjor Donezk und der FC Kopenhagen qualifizieren sich.

Großer Kampf, große Belohnung: Inter Mailand setzte sich am im Achtelfinale-K.o.-Spiel gegen den spanischen Club FC Getafe mit 2:0 (1:0) durch und ist somit beim Finalturnier der Europa League dabei. Inter ging durch den belgischen Fußball-Nationalstürmer Romelu Lukaku in der 33. Spielminute in Führung. Der eingewechselte Christian Eriksen (83.) sorgte für die Entscheidung. Zuvor hatte Jorge Molina in der 76. Minute mit einen verschossenen Handelfmeter den möglichen Ausgleichstreffer für den Madrider Vorstadtclub verpasst.