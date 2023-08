Interna: Moskau sagt «Njet» zu internationalen Absturz-Untersuchungen

Wieso stürzte der brasilianische Embraer-Jet Legacy 600 mit Söldnerboss Jewgeni Prigoschin an Bord ab? Nach internationalen Regeln wird das «im Moment» nicht untersucht, wie Moskau die brasilianische Luftfahrtbehörde informierte. Das hat die Nachrichtenagentur Reuters in Erfahrung gebracht.

Das brasilianische Zentrum für Forschung und Prävention von Luftfahrtunfällen (Cenipa) hatte Russland letzte Woche «im Interesse der Verbesserung der Flugsicherheit» angeboten, sich an der Untersuchung zur Absturzursache des brasilianischen Jets zu beteiligen.

Ein Kontrollpunkt in der Nähe der Absturzstelle des Privatjets, der mit dem Wagner-Söldnerchef Jewgeni Prigoschin zwischen Moskau und St. Petersburg abgestützt ist.

Dabei ist Russland nicht verpflichtet, Brasilien an der Untersuchung zur Absturzursache zu beteiligen oder solche Ermittlungen einzuleiten. Dies werde lediglich empfohlen, so die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation der Vereinten Nationen (Icao) mit Sitz in Montreal. Da es sich bei dem Flug von Moskau nach St. Petersburg um einen Inlandflug handelt, fassten internationale Vorschriften nicht.