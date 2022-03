Afghanistan : International Kritik an Taliban wegen erneutem Schulausschluss von Mädchen

Entgegen ihrer Zusage haben die militant-islamistischen Taliban Mädchen in Afghanistan den Besuch weiterführender Schulen verwehrt. Außenministerinnen aus 16 Staaten kritisieren das Vorgehen.

Rund sieben Monate nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban sollten Mädchen eigentlich unter Auflagen auch wieder weiterführende Schulen besuchen dürfen. Xinhua

Außenministerinnen aus 16 Staaten haben das Vorgehen der Taliban gegen einen Schulbesuch von Mädchen ab der siebten Klasse scharf kritisiert. «Als Frauen und Außenministerinnen sind wir zutiefst enttäuscht und besorgt, dass Mädchen in Afghanistan in diesem Frühjahr der Zugang zu Sekundarschulen verwehrt bleibt», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Freitag vom Auswärtigen Amt in Berlin verbreitet wurde. Die Entscheidung der Taliban, den weiterführenden Unterricht auszusetzen, sei vor allem deswegen beunruhigend, da die Taliban wiederholt die Zusicherungen gegeben hätten, alle Schulen für alle Kinder öffnen zu wollen.

«Wir fordern die Taliban auf, ihre Zusagen gegenüber den Menschen Afghanistans einzuhalten und den von Afghanistan unterzeichneten internationalen Übereinkommen nachzukommen», heißt es in der Erklärung. «Wir rufen die Taliban dazu auf, ihre vor Kurzem getroffene Entscheidung rückgängig zu machen und in allen Provinzen des Landes gleichberechtigten Zugang auf allen Bildungsstufen zu gestatten. Praktische Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer diskriminierungsfreien Bildungspolitik müssen überwunden werden.»

Die Ministerinnen wollen demnach «aufmerksam verfolgen, wie die Taliban ihre Zusicherungen einhalten». Das Ausmaß des Engagements in Afghanistan über humanitäre Hilfe hinaus werde an «diesbezügliche Ergebnisse» geknüpft sein, heißt es in der Erklärung von Annalena Baerbock (Grüne) und ihren Amtskolleginnen aus Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Estland, Island, Kanada, Kosovo, Malawi, Mongolei, Neuseeland, Schweden, Tonga und Großbritannien.

Zusage gebrochen

Entgegen ihrer Zusage haben die militant-islamistischen Taliban Mädchen in Afghanistan den Besuch weiterführender Schulen verwehrt. Bis auf Weiteres bleibe Schülerinnen ab der 7. Klasse die Teilnahme am Unterricht untersagt, teilte das Bildungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mit. Zunächst solle für Mädchen eine Schuluniform entworfen werden, die sich nach den Werten der islamischen Scharia sowie der afghanischen Kultur und Tradition richte. Im Land selbst und international wurde Kritik laut.

Die Taliban hatten zuvor eigentlich angekündigt, unter Auflagen dürften mit Beginn des neuen Schuljahres am Mittwoch auch Mädchen weiterführender Schulen ab der 7. Klasse wieder am Unterricht teilnehmen. Für die Rückkehr von Schülerinnen ab zwölf Jahren und Lehrerinnen müssten allerdings bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu gehöre, dass Mädchen den islamischen Hidschab tragen und in separaten Gebäuden von weiblichen Lehrkräften unterrichtet werden müssten.

Viele Schülerinnen reagierten enttäuscht und traurig, als sie nun abgewiesen wurden. «Wir sind auch Menschen, warum sollen wir nicht in die Schule gehen dürfen? Was ist unsere Schuld? Die Tränen, die ich vergieße, sind wie das Blut meines blutenden Herzens», sagte eine Schülerin weinend dem lokalen TV-Sender ToloNews. «Ich habe bis zwei Uhr morgens nicht geschlafen, weil ich mich auf diesen Tag vorbereitet hatte. Als wir die Nachricht hörten, haben alle Schülerinnen geweint. Wir sind sehr enttäuscht», so eine andere.