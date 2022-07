43 Kilo Marihuana : International tätige Drogenbande in Luxemburg dingfest gemacht

LUXEMBURG – Bereits im Mai haben Luxemburger Spezialkräfte drei Männer wegen Drogenschmuggels festgenommen, wie deutsche Behörden am Mittwoch mitteilen. Einer davon sitzt noch hierzulande in Untersuchungshaft.

Ermittlungsbehörden ist im Mai ein Schlag gegen Drogenschmuggler gelungen, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten. Gegen drei Beschuldigte war demnach seit vergangenem Jahr im Rahmen eines «Encrochat»-Verfahrens ermittelt worden. Sie standen im Verdacht, in großem Stil Marihuana von Spanien über Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande nach Deutschland zu schmuggeln.