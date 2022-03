Den Haag : Internationaler Gerichtshof verhandelt über Ukrainekrieg

Zur russischen Invasion in der Ukraine findet nun die Anhörung vor dem dem Internationalen Gerichtshof statt. Aus Russland nimmt jedoch kein Vertreter teil.

Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat am Montag eine Anhörung zum russischen Überfall auf die Ukraine begonnen. «Russland verübt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit», sagte der Vertreter der Ukraine, Anton Korynevych, am Montag in Den Haag. «Russland muss gestoppt werden.» Die Regierung in Moskau entsandte dagegen keine Vertreter. Der russische Botschafter in den Niederlanden habe sie informiert, dass sich seine Regierung nicht an den Anhörungen beteiligen werde, sagte Gerichtspräsidentin Joan Donoghue.