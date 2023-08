Todesursache unklar: Internet-Sensation Lil Tay ist tot – sie wurde nur 14 Jahre alt

Lil Tay hat zuletzt im Juni 2018 auf Instagram gepostet. Sie erlangte als neunjährige Social-Media-Influencerin viralen Ruhm. Sie wurde durch ihre Instagram-Videos bekannt, in denen sie einen verschwenderischen Hip-Hop-Lebensstil zeigte. In einem Video prahlte sie mit dem Kauf eines 200.000-Dollar-Sportwagens, obwohl sie natürlich keinen Führerschein hatte. In einem anderen Video, das auf einem Aussichtspunkt in Beverly Hills gefilmt wurde, verkündete sie: «Ich regiere L.A.»



Lil Tay wurde mit bekannten Rappern wie Chief Keef und XXXTentacion in Verbindung gebracht, den sie in einem Instagram-Post von 2018 als «Vaterfigur» bezeichnete. Sie wurde stark kritisiert, weil sie das N-Wort benutzte, und entschuldigte sich später bei denen, die sie damit beleidigt hatte. Im Jahr 2018 spielte sie die Hauptrolle in einer dreiteiligen Doku-Serie über ihren Aufstieg zum Ruhm mit dem Titel «Life With Lil Tay».