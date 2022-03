Ukraine-Krieg : Internet zweifelt Echtheit von Selenskis Krankenhausbesuch an

Auf Facebook behauptete ein ukrainischer Abgeordneter, die Aufnahmen von Selenskis Krankenhausbesuch zeigten eine bereits verstorbene Person. Die Behauptungen des bereits für Hochverrat angeklagten Politikers erweisen sich als haltlos.

Die Zweifel äußerte Illia Kiwa, ein ukrainischer Abgeordneter und Kandidat in den Präsidentschaftswahlen von 2019, die Selenski für sich entschied.

Anhand dieses Bildes zweifeln russische Quellen die Echtheit des Krankenhausbesuchs Wolodimir Selenskis an, der am Sonntag stattgefunden haben soll. Die blonde Frau …

Am Sonntag gingen Bilder um die Welt, welche den ukrainischen Präsidenten erstmals seit der russischen Invasion in der Öffentlichkeit zeigten. Wolodimir Selenski hat Kriegsverletzte in einem Krankenhaus besucht. Schon bald wurden aus russischen Quellen Stimmen laut, welche die Echtheit der Aufnahmen anzweifelten.