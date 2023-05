Cold Cases: Interpol hofft auf Mithilfe bei Aufklärung von 22 Frauenmorden

Die Polizeibehörden mehrerer Länder wollen den mysteriösen Tod Dutzender Frauen aufklären. Am Mittwoch startete die Operation Identify Me – ein internationaler Zeugenaufruf in Zusammenarbeit mit der EU-Polizeibehörde Interpol. Es geht um die Identifizierung von 22 Frauen, deren Leichen – einige davon zerstückelt – über einen Zeitraum von 43 Jahren in Deutschland, Belgien und den Niederlanden gefunden worden waren. Eine Frau könnte längere Zeit in Luxemburg, Belgien und/oder den Niederlanden gelebt haben.