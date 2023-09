Interview: «Was ich mache, ist authentisch»

Die erste Single "FVCKED UP SH!T" klingt anders, rockiger und gesungen.

Das ist wirklich neu, und es kommt von Herzen, aus einer sentimentalen Geschichte. Ich mache diese Art von Sound, ohne darüber nachzudenken, ob er zu meinem Image passt oder nicht. Ich will nicht in eine Schublade gesteckt werden. Was ich mache, ist authentisch. Ob ich über die Straße oder die Liebe spreche, ob ich weine oder wütend bin, es ist echt. Es ist definitiv kein Versuch, ein bestimmtes Image zu haben.