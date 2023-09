Intime Offenbarung: Mit so vielen Männern war Cathy Hummels im Bett

1 / 5 Cathy Hummels ist zurzeit am Oktoberfest und spricht bei jeder Gelegenheit über ihr Liebesleben. Instagram/cathyhummels So offenbarte sie, dass ihre Bettpartner «an einer Hand abzählbar» seien. Instagram/cathyhummels Zuvor offenbarte sie, die Hoffnung zu hegen, neue Leute und Männer kennen zu lernen, trotz ihrer schüchternen Art. Instagram/cathyhummels

Jüngst offenbarte Moderatorin Cathy Hummels, dass sie sich am Münchner Oktoberfest «viel Frischfleisch» erhofft . Nun überraschte die 35-Jährige im Podcast «Bettgeflüster» erneut mit intimen Beichten. So wollte Youtube-Star und Host Aaron Troschke (34) wissen, wie rasch sie denn Küsse verteile. «Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne», verriet Hummels offenherzig. «Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen.»

Auf die weitere Frage, wie viel Männer es denn bei der TV-Bekanntheit bereits ins Bett geschafft haben, antwortet sie unverblümt: «Das ist an einer Hand abzählbar.» Weiter stellte sie klar: «Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr, sehr privat.» Entsprechend gebe es oftmals nicht mehr als Küsse. Doch die seien auch nicht immer besonders prickelnd: «Es gibt auch Männer, die überhaupt nicht knutschen können», erklärt die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (34). «Das sind dann so nervöse Knutscher.» Dies sei laut Hummels gleichermaßen ein No-go wie Mundgeruch. «Das ist eklig. Ich habe deswegen immer Kaugummi dabei. Ein Mann kann noch so schön sein, aber wenn der stinkt, ist es vorbei.»

Cathy Hummels hat Mühe damit, Männer kennen zu lernen