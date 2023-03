Gerard Piqué und Clara Chia Marti sprechen bereits über ihre Hochzeit. Offenbar wünschen sie sich eine intime Feier. Was Shakira wohl darüber denkt? Insider erwarten eine «Eskalation».

1 / 9 Gerard Piqué teilte kürzlich das erste Bild mit Clara Chia Marti und macht damit seine neue Beziehung mit seiner ehemaligen Affäre offiziell. Nun sollen sie bereits über eine Hochzeit reden. Instagram/3gerardpique Derweil soll sich Shakira mit ihren Kids auf den Umzug nach Miami vorbereiten. Was sie wohl zu den Plänen ihres Ex-Partners meint? DUKAS Seit Monaten tragen die Sängerin und der Ex-Profifussballer öffentlich einen Rosenkrieg aus. imago images/PanoramiC

Während Shakira (45) derzeit ihre Kisten packt, um mit den Kindern nach Miami auszuwandern, denken ihr Ex, der einstige Fußballprofi Gerard Piqué (35), und seine Neue, Clara Chia Marti, offenbar über den nächsten Schritt nach. Nach wenigen Monaten Beziehung sei die Hochzeit bereits ein präsentes Thema bei den beiden. Auch hätten sie schon konkrete Vorstellungen, wie ihr großer Tag aussehen soll.

Wie die Moderatorin Mónica Vergara in ihrer TV-Show «Fiesta» auf dem spanischen Sender Telecinco berichtet, seien die Verliebten kürzlich in einem Restaurant gesichtet worden. Während ihres romantischen Dates hätten sie sich immer wieder verliebte Blicke zugeworfen, sich gestreichelt und intensiv geflirtet. Weiter meint Vergara, dass mehrere Anwesenden im Lokal «ein Gespräch zwischen dem Paar miterlebt haben, in dem sie über ihren Schritt vor den Traualtar gesprochen haben». Wann und wo die Zeremonie stattfinden soll, sei nicht zur Sprache gekommen, doch Clara habe über klare Details gesprochen.

«Sie möchte zu keinem Zeitpunkt, dass es eine prunkvolle Hochzeit wird, sie stellt sich vor, dass es etwas sehr Intimes, Privates und Vertrautes wird», meint die Journalistin in ihrer Sendung und fügt an, dass die 23-Jährige betont habe, wie wichtig es ihr sei, dass keine Informationen an die Medien gelangten. Dies habe mit Shakira zu tun, die seit der Trennung regelmäßig gegen das Paar öffentlich wettert.

Nachdem das Gespräch publik geworden war, brach in der Sendung eine Debatte darüber aus, wie Shakira auf solche Nachrichten wohl regieren würde. Der Tenor unter den Anwesenden war der gleiche, wie die Moderatorin abschließend zusammenfasst: «Wir sind uns wohl einig, das wird die Eskalation des Liebeskrieges zwischen den beiden. Ab jetzt ist alles möglich.»

Shakiras Schlammschlacht gegen Piqué

Shakira und Gerard Piqué lernten sich 2010 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika kennen. Ein Jahr später wurden die beiden ein Paar. Ihr Liebesglück wurde 2013 durch Sohn Milan und 2015 durch Sohn Sasha gekrönt. Seit ihrem Beziehungsaus im Juni liefern sich die beiden allerdings eine öffentliche Schlammschlacht. So veröffentlichte die kolumbianische Sängerin den Diss-Track «BZRP Music Session #53», in dem sie mit ihrem mutmaßlich untreuen Ex-Freund abrechnet und ihm vorwirft: «Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht.» Auch Passagen wie «viel Sport, aber trainiere auch ein bisschen dein Gehirn» sorgten für Furore.