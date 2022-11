Linette Lopez: Investigativ-Journalistin deckt schockierende Mängel bei Tesla auf

US-Journalistin Linette Lopez beschäftigte sich zwischen 2018 und 2021 intensiv mit dem Autohersteller Tesla. Die Sie arbeitet bei der Nachrichtenseite Business Insider und hat ihre Erkenntnisse aus der Beobachtungszeitung von Tesla nun in einem Twitter-Post veröffentlicht.

Nur einen Tag nachdem Schauspieler Mena Massoud (bekannt aus der Neuverfilmung von «Aladdin») seinen Tesla Model 3 gekauft hatte, verursachte er damit einen Unfall. Er verklagte den Autohersteller anschließend mit der Begründung, dass ein Defekt an der Radaufhängung vorgelegen habe. Ein Tesla-Sprecher stritt dies gegenüber Business Insider ab. Das Rad sei während des Unfalls abgerissen worden, weil der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt sei, so die Erklärung des Sprechers. Linette Lopez schreibt bei ihren Recherche-Ergebnissen, dass Tesla das Problem «seit Jahren» bekannt gewesen sei. Trotzdem sei es nie zu einer Rückrufaktion in den USA gekommen.