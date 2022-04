Luxemburg: Investitionen in die Arbeitssicherheit «sind nicht verschwendet»

Maßnahmen für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu ergreifen, insbesondere im Bausektor, bringt mehr ein als es kostet. Diese Botschaft wollten die Akteure der Branche am Donnerstag anlässlich des Welttages für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz vermitteln. Der Schwerpunkt liegt auf der Prävention, denn «ein in die Sicherheit investierter Euro entspricht zwei Euro, die auf der Ebene der Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen werden», versichert Bruno Renders, Direktor des Instituts für Ausbildungen der Baubranche in Luxemburg (IFSB).