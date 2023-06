«Meilenstein»: Investor für Ford-Werk im Saarland gefunden

Für das Ford-Werk in Saarlouis, das 2025 seine Produktion beenden wird, ist ein Investor gefunden worden. Es seien erste Vereinbarungen unterschrieben worden, teilte der Autobauer am Freitag mit. «Dies ist eine hervorragende Grundlage für weitere Verhandlungen mit dem Potenzial, rund 2500 Arbeitsplätze in Saarlouis zu schaffen», sagte Ford-Deutschlandchef Martin Sander. Im Moment hat das Werk noch rund 4400 Ford-Beschäftigte.