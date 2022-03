Wirtschaft : Investor will die Credit Suisse aufspalten

Die «Financial Times» berichtet über Pläne, die Schweizer Bank in drei Teile zu zerlegen. Die Bewertung der Credit Suisse soll damit verdoppelt werden.

Investor will die Konglomeratsstruktur der Credit Suisse angehen: Der Hauptsitz der Bank am Zürcher Paradeplatz. (14. Februar 2017)

Laut dem Bericht soll Bohlis RBR Strategic Value Fonds im Verlauf der Woche entsprechende Pläne an der JPMorgan Robin Hood Investorenkonferenz präsentieren. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg ergänzt, hat Bohli bislang einen Anteil von 0,2 Prozent an der Bank erworben. Laut den Berichten will Bohli die Credit Suisse in drei Teile aufzuspalten: eine Investmentbank, einen Vermögensverwalter und einen Asset-Manager.