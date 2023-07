Hunderte Verletzte: Inzwischen sechs Tote bei Sturm auf dem Balkan

Unter den sechs Toten waren drei Menschen, die am Mittwoch in Kroatien getötet wurden. Eine Person starb im Slowenien, eine in Bosnien. Einsatzkräfte retteten nach Angaben der serbischen Polizei 40 Menschen. 20 Feuer seien gelöscht worden, die durch Gewitter verursacht wurden. Im gesamten Balkan wurden Hunderte Verletzte gemeldet, die Behördenangaben zufolge teilweise von herabgestürzten Bäumen und Teilen von Dächern getroffen wurden. In Slowenien, Kroatien und Serbien kappte der Sturm die Stromversorgung für Zehntausende Menschen.