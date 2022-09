Gerüchte-Check: iPhone 14, Airpods, Cyberbrille? Das zeigt Apple heute Abend – und das nicht

iPhone 14

Dass Apple am 7. September neue iPhones zeigt, ist so gut wie sicher – dafür gibt es genügend Hinweise. So fiel die Präsentation neuer Smartphones in der Vergangenheit meist auf den September. Es soll mitunter vier neue iPhones geben. Mit überarbeiteten Kameras, neuem Display und Akku-Boost soll die Pro-Serie diesen Herbst das größte Update erhalten. Optisch soll sich vor allem die Vorderseite ändern. So dürfte der sogenannte Notch – also der Sensorbalken – schrumpfen. Apropos schrumpfen: Leider soll es vom iPhone mini keinen Nachfolger mehr geben. Fans von kleineren Handys werden mit der 14er-Serie darum wohl nicht glücklich. Der Trend geht in die andere Richtung. So soll es erstmals ein reguläres größeres iPhone geben. Bisher musste man dazu zwingenderweise zum Pro-Modell greifen. Laut Tomsguide.com sollen die Modelle rund 100 Dollar teurer werden als die Vorgänger. Gemunkelt wird auch, dass der Anschluss beim iPhone neu wird. Statt Lightning soll es USB-C geben. Da die Hersteller in der EU bis 2024 für den Wechsel Zeit haben, ist es allerdings eher unwahrscheinlich, dass dies bereits 2022 passiert.