Rekord : iPhone 4S eine Million Mal vorbestellt

Einige Fans waren nach der Präsentation des neuen iPhones zwar enttäuscht - ein Verkaufshit wird es trotzdem. Am ersten Tag wurde das iPhone 4S eine Million Mal vorbestellt.

Das ist ein Rekord für Apple nach 600 000 Vorbestellungen für das Vorgängermodell iPhone 4. Apple sei «schier überwältigt» von der Nachfrage, sagte Marketing-Chef Phil Schiller am Montag. Noch nie habe es so viele Vorbestellungen für ein Apple-Produkt an einem Tag gegeben. Ausgeliefert wird das neue iPhone in einigen Staaten wie Deutschland und Frankreich von diesem Freitag an. Luxemburger müssen bis zum 28. Oktober warten.