Lockdown in China: iPhone-Produktion kommt nicht voran – jetzt wird das Militär aufgeboten

Die Produktion stockt – die größte iPhone-Fabrik der Welt musste Anfang November dichtmachen. Nun hat die chinesische Regierung Veteranen der Volksbefreiungsarmee dazu aufgerufen, in der Fabrik in Zhengzhou zu arbeiten.

Tausende ehemalige Militärangehörige sollen in China sicherstellen, dass das iPhone 14 weltweit pünktlich in die Läden kommt. Das größte iPhone-Werk des Apple-Zulieferers Foxconn soll Veteranen der Volksbefreiungsarmee dazu aufgerufen haben, in der Fabrik in Zhengzhou zu arbeiten, um die Produktion wieder in Gang zu bringen. Laut der spanischen Zeitung «El Mundo» werden in der Produktion um die 10.000 Mann benötigt, die einen Monat lang arbeiten müssen, ohne das Gelände verlassen zu dürfen.

Foxconn ist seit mehreren Tagen von strikten Corona-Maßnahmen betroffen. Zwar verkündeten die Behörden, dass ein Lockdown in dem Stadtteil der ostchinesischen Metropole Zhengzhou, wo sich das Foxconn-Werk befindet, aufgehoben worden sei, jedoch befand sich das Betriebsgelände noch immer in einem sogenannten Kontrollgebiet.

Foxconn operiert weiterhin in einem «geschlossenen Kreislauf»

Laut der «South China Morning Post» hat das Büro für Veteranen in Changge, einem Landkreis unter der Verwaltung der Stadt Xuchang in Henan, am Dienstag in einem offenen Brief pensionierte Angehörige der Volksbefreiungsarmee aufgefordert, «dem Ruf der Regierung zu folgen» und «an der Wiederaufnahme der Produktion» im Produktionsstandort von Foxconn teilzunehmen. Das Schreiben schlug vor, dass sie «dort auftauchen, wo Bedarf besteht».

Der Aufruf ist ein Teil einer Kampagne der lokalen Behörden in Henan, um neue Arbeitende für das Foxconn-Werk zu rekrutieren, nachdem sich dort in der ersten Novemberwoche chaotische Szenen abgespielt hatten: Tausende Mitarbeiter hatten aus Angst vor einer Covid-19-Infektion oder den strikten Maßnahmen die Flucht ergriffen . Foxconn hatte damals den Angestellten höhere Löhne in Aussicht gestellt, wenn sie sich dafür entscheiden sollten, trotz der Einschränkungen zurückzukehren.

Wie ein Sprecher des Unternehmens vergangenen Freitag bestätigte, operiere das Werk weiter in einem «geschlossenen Kreislauf», was eigentlich heißt, dass die Mitarbeitenden das Gelände und die umliegenden Gebiete in Zhengzhou nicht verlassen dürften. Die Entscheidung veranlasste Apple, seine Kunden und Kundinnen vor einer Verzögerung der Lieferungen der neuen Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max während des Weihnachtsgeschäfts zu warnen.