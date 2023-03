iOS 16.4: iPhone-Update bringt versteckte Funktion auf dein Handy

iOS 16.4 ist da. Apple hat das Softwareupdate für iPhones diese Woche veröffentlicht. Damit kommen neue Funktionen und Verbesserungen auf das Handy. Es dürfte eines der letzten Updates sein, bevor der Hersteller im Sommer dann die neuste Version an seiner Entwicklerkonferenz WWDC vorstellen wird.

Was viele Nutzerinnen und Nutzer freuen dürfte: Mit dem Update kommen zahlreiche neue Emojis auf das iPhone (siehe Bildstrecke oben). Darunter sind zahlreiche Erweiterungen im Bereich Flora und Fauna. So kann man neu Elche, Esel, Gänse oder Quallen verschicken. Ebenfalls zur Auswahl steht eine Hyazinthe, Erbsen und Ingwer. Zudem finden auch einige klassischen Emojis Einzug aufs iPhone. So unter anderem ein Kopf, der fest durchgeschüttelt wird oder eine abweisende Hand, die man aber auch als Highfive einsetzen kann.