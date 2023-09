Irak: Brand auf Hochzeitsfeier fordert mehr als 100 Tote

Eine ausgelassene Hochzeit endet im Nordirak in einem Alptraum. Der Saal geht in Flammen aus, weit mehr als 100 Menschen sterben, viele weitere werden verletzt.

Zur Brandursache machten die Behörden zunächst keine Angaben, doch war in einem Medienbericht von Feuerwerk die Rede, das im Hochzeitssaal gezündet worden sei. Ismael Adnan/dpa

Eine Hochzeitsfeier im Nordirak ist zum Schauplatz einer folgenschweren Brandkatastrophe geworden. Mindestens 114 Menschen seien ums Leben gekommen, als der Festsaal im Ort Hamdanija in der Provinz Ninive am Dienstagabend in Flammen aufgegangen sei, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Deren Sprecher Saif al-Badr meldete nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Ina mindestens 150 Tote. Zur Brandursache machten die Behörden zunächst keine Angaben, doch war in einem Medienbericht von Feuerwerk die Rede, das im Hochzeitssaal gezündet worden sei.

Der Unglücksort in Hamdanija liegt in der Nähe der Stadt Mossul, rund 335 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bagdad. In der Gegend leben überwiegend Angehörige der christlichen Minderheit im Irak, auch die Hochzeit am Dienstagabend feierten Mitglieder der Gemeinschaft.

Fernsehbilder zeigten, wie Flammen den Festsaal einhüllten. Später waren nur noch verkohlte Metallteile und Trümmer zu sehen, während sich Anwohner in großer Zahl an der ausgebrannten Halle scharten. Der Provinzgouverneur von Ninive, Nadschim al-Dschuburi, sagte, einige Verletzte seien in Krankenhäuser in der Region gebracht worden. Wie viele Opfer es gebe, stehe noch nicht endgültig fest, sagte er. Die Zahl der Toten könne also noch steigen. In Kliniken vor Ort trafen Überlebende mit Bandagen ein und wurden mit Sauerstoff versorgt, während ihre verzweifelten Familien die Gänge absuchten.

In der Nacht zum Mittwoch strahlte der kurdische Fernsehsender Rudaw Bilder von der Feier aus, die offenbar von einem Gast stammten. Zu sehen ist, wie Feuerwerkskörper am Boden gezündet werden und zum Entsetzen der Anwesenden einen Kronleuchter an der Decke in Brand setzen. Anderes Filmmaterial zeigt die Braut und den Bräutigam auf der Tanzfläche, als das Feuer ausbricht. Brennende Trümmerteile fallen herab. Ob das Brautpaar unter den Opfern ist, war zunächst unklar.

Die Nachrichtenagentur Ina zitierte Beamte der Zivilschutzbehörde mit den Worten, dass die Fassade der Halle mit einer leicht entzündlicher Verkleidung versehen gewesen sei, die im Irak eigentlich illegal sei. Das Feuer habe zum Einsturz von Teilen des Gebäudes geführt, was auf die Nutzung des stark entflammbaren, kostengünstigen Baumaterials zurückzuführen sei, teilte einer der Behördenvertreter mit.

Iraks Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani ordnete Ermittlungen zur Brandkatastrophe an und wies die Ministerin für Inneres und Gesundheit an, den Opfern Hilfe zukommen zu lassen, wie sein Büro mitteilte.