Fremdenhass in Griechenland : Irakischer Migrant auf der Straße erstochen

Im krisengebeutelten Griechenland kommt es verstärkt zu Gewaltausbrüchen gegen Ausländer: Ein Einwanderer ist im Zentrum Athens brutal angegriffen und dabei tödlich verletzt worden.

Im Zentrum der Hauptstadt Athen ist am Sonntag ein irakischer Einwanderer auf offener Straße angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben eine Fahndung nach fünf Verdächtigen ein. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu fremdenfeindlichen Übergriffen in Griechenland.