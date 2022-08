New York : Islamkritiker und Autor Rushdie bei Rede in den Hals gestochen

Er ist wegen seines Buches «Die satanischen Verse» in seiner Heimat Iran mit einer Fatwa belegt. Nun ging ein Kritiker bei einer Rede in New York auf ihn los und stach ihn in den Hals. Der Täter wurde unterdessen verhaftet.

20min

Der Schriftsteller Salman Rushdie ist bei einer Veranstaltung im US-Staat New York auf der Bühne angegriffen worden. Dabei erlitt er nach Polizeiangaben eine Stichwunde am Hals und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wegen seines Werks «Die satanischen Verse» war er vom Iran einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte.

Rushdie wollte in Chautauqua gerade einen Vortrag beginnen, als er angegriffen wurde. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP sah, wie ein Mann die Bühne stürmte und zehn bis 15 Mal auf den 75-Jährigen einschlug oder einstach. Der Autor wurde zu Boden gedrückt oder stürzte zu Boden, der Angreifer wurde festgenommen. Der Saal mit Hunderten Menschen, die den Vortrag hören wollten, wurde geräumt. Ein Augenzeuge, der Rabbiner Charles Savenor, sagte, der Angriff habe etwa 20 Sekunden gedauert.

Der britisch-iranische Autor Rushdie. Reuters

Rushdies Buch «Die satanischen Verse» ist im Iran seit 1988 verboten. Das Werk gilt vielen Muslimen als blasphemisch. 1989 erließ der verstorbene Oberste Geistliche im Iran, Ajatollah Ruhollah Chomeini, die Fatwa. In dem Land wurden mehr als drei Millionen Dollar Belohnung für die Tötung Rushdies ausgesetzt. Die iranische Regierung hat sich allerdings seit langem von Chomeinis Fatwa distanziert.

Rushdie hat die Drohung 2012 abgetan und erklärt, es gebe keine Hinweise darauf, dass Menschen an der Belohnung interessiert sein könnten. In jenem Jahr veröffentlichte er unter dem Titel «Joseph Anton» eine Autobiografie über sein Leben unter der Fatwa. Der Name war das Pseudonym, das der Autor nutzte, während er neun Jahre im Verborgenen lebte. Er stand unter einem Schutzprogramm der britischen Regierung und wurde rund um die Uhr bewacht.

Rushdie setzte sich seit langem für freie Meinungsäußerung ein und kritisierte offen religiösen Extremismus. Er ist ein früherer Präsident des Schriftstellerverbandes PEN America. Dessen CEO, Suzanne Nossel, äußerte sich entsetzt. Rushdie sei seit Jahrzehnten wegen seiner Worte zur Zielscheibe geworden, aber er sei nicht zurückgewichen, erklärte sie.

«Schockierend und entsetzlich»

Die Chautauqua-Institution, an der Rushdie die Rede halten wollte, liegt etwa 90 Kilometer südwestlich von Buffalo in einer ländlichen Gegend des Staats New York. Die Einrichtung ist bekannt für ihre sommerlichen Vortragsreihen. Rushdie hat dort bereits in der Vergangenheit gesprochen.

Der US-Senator und Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, schrieb am Freitag auf Twitter: «Dieser Angriff ist schockierend und entsetzlich. Er ist ein Angriff auf die Rede- und Gedankenfreiheit, die zwei Grundwerte unseres Landes und der Chautauqua Institution sind.» Er hoffe, dass sich Rushdie schnell und vollständig erhole und der Täter zur Rechenschaft gezogen werde.