Cannes : Iran reagiert empört auf Auszeichnung für «Holy Spider»-Star in Cannes

Bei der Preisverleihung des 75. Filmfestivals in Cannes ist die iranische Schauspielerin Zar Amir Ebrahimi für ihre Rolle in «Holy Spider» als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden.

Der Iran hat mit Empörung auf die Auszeichnung des in dem Land spielenden Films «Holy Spider» beim Festival von Cannes reagiert. Die amtliche Filmbehörde erklärte am Montag, die Jury des französischen Filmfestival habe einen «voreingenommenen politischen Akt begangen» und einen «verlogenen und ekelerregenden Film» ausgezeichnet.

Die iranische Schauspielerin Sar Amir Ebrahimi hatte in Cannes die Auszeichnung als beste Schauspielerin für ihre Rolle in «Holy Spider» erhalten. Sie spielt eine Journalistin, die zu einer Mordserie an 16 Prostituierten im iranischen Maschhad recherchiert, einer der wichtigsten heiligen Städte der Schiiten. Der schiitische Islam ist im Iran Staatsreligion.

Der Film stelle ein «verzerrtes Bild der iranischen Gesellschaft» dar und beleidige «ungeniert den religiösen Glauben der Schiiten», hieß es am Montag in der Mitteilung der iranischen Filmbehörde, die dem Kulturministerium untersteht. Der Film folge «dem selben Pfad wie Salman Rushdie in ‹Die satanischen Verse'». Dieses Buch war nach der Veröffentlichung 1989 von Irans damaligem religiösen Führer Ayatollah Khomeini als «Gotteslästerung" bezeichnet worden, er forderte per religiösem Edikt zur Ermordung Rushdies auf.