Iran: Regierung verbietet Fremdsprachenunterricht für jüngere Kinder

Das Verbot soll sich nicht nur auf Englisch beziehen, sondern auch auf andere Sprachen wie etwa Arabisch. picture alliance/dpa

Die Regierung im Iran will Berichten staatlicher Medien zufolge den Fremdsprachenunterricht in Kindergärten, Vorschulen und Grundschulen verbieten. In diesem Alter forme sich bei den Kindern die «iranische Identität», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Dienstag einen Mitarbeiter des Bildungsministeriums. Das Verbot beziehe sich nicht nur auf Englisch, sondern auch auf andere Sprachen, darunter Arabisch, fügte dieser hinzu.

Bereits seit 2018 wird Englisch im Iran erst ab der Sekundarstufe unterrichtet und ist in der Grundschule verboten. Im Juni 2022 kündigte das Bildungsministerium an, in einem Pilotprojekt an Schulen im ganzen Land Französisch zu unterrichten, um «das Monopol der englischen Sprache zu beseitigen». Die Amtssprache im Iran ist Persisch, was stark vom Arabischen beeinflusst ist, aber auch Elemente aus dem Französischen und Englischen beinhaltet.

Im September verbot die Regierung Schülerinnen und Schülern mit iranischen und doppelter Staatsangehörigkeit den Besuch internationaler Schulen – mit der Begründung, dass iranische Kinder dem Lehrplan des Landes folgen sollten. In der Folge gingen die Schülerzahlen an einigen dieser Schulen in Teheran, darunter der deutschen und französischen, drastisch zurück.

