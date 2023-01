Prozess: Iran-Regime verurteilt 18-Jährigen zum Tode

Weil er angeblich einen Stein und eine Flasche auf ein Polizeiauto warf, verhängte ein Gericht im Iran die Todesstrafe für den 18-jährigen Arshia Takdastan. Am 21. September 2022 kam es laut iranischen Medien in der Stadt Nowshahr zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und bewaffneten Sicherheitskräften.

Mindestens vier Demonstranten sollen dabei laut dem Nachrichtenportal von Sicherheitskräften getötet worden sein. Hunderte Demonstranten wurden in den Tagen darauf festgenommen. Darunter auch Arshia Takdastan. Er wurde am 4. Januar wegen «Kriegsführung gegen Gott» und «Korruption auf Erden» verurteilt.

Im Gefängnis soll der Teenager 28 Tage lang in einer vier Quadratmeter großen Einzelzelle eingesperrt worden sein. Die Familie habe keinerlei Informationen erhalten, berichtet ein Cousin.

Geständnis unter Folter

«Einsatzkräfte haben ihm die Augen verbunden und ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Arshia stotterte. Ich bin mir sicher, dass er angesichts der Folter, die er durchmachte, nicht einmal schreien konnte. Er hat einfach unterschrieben, was ihm vorgesetzt wurde», so der Cousin.