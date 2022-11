US-Kreise besorgt : Iran soll baldigen Angriff auf Saudiarabien planen

Der Nationale Sicherheitsrat im Weißen Haus ergänzte, die US-Regierung sei besorgt über das aktuelle Bedrohungsszenario. Man stehe über militärische und geheimdienstliche Kanäle mit den Saudis in ständigem Kontakt. Die USA würden auch nicht zögern, ihre Interessen und Partner in der Region zu verteidigen.

Über die Geheimdienstinformationen über mutmaßliche iranische Pläne für eine Attacke auf Ziele in Saudiarabien hatte das Wall Street Journal zuerst berichtet. Demnach will Teheran damit von den seit September anhaltenden systemkritischen Protesten im eigenen Land ablenken. Nach dem Bericht haben Saudiarabien, die USA und andere Länder in der Region wegen der mutmaßlichen Angriffspläne Irans ihre Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.