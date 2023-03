Teheran : Iran weist zwei deutsche Diplomaten aus

Deutsche Botschaft in Teheran.

Als Vergeltung für die Ausweisung von zwei iranischen Diplomaten aus Deutschland hat Teheran am Mittwoch zwei deutsche Diplomaten des Landes verwiesen. Das Außenministerium in Teheran teilte mit, die beiden deutschen Diplomaten würden wegen der «Intervention der deutschen Regierung in innere und juristische Angelegenheiten» des Iran zu unerwünschten Personen erklärt.