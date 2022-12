Niederlage gegen USA : Iraner feiert WM-Aus und wird erschossen

Der 27-jährige Mehran Samak soll in der iranischen Stadt Bandar Anzali von Sicherheitskräften erschossen worden sein. Zahlreiche Menschen feierten dort die iranische WM-Niederlage.

1 / 4 Der 27-jährige Mehran Samak wurde erschossen, während er das Aus der iranischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar bejubelte. Twitter Der iranische Nationalspieler Saeid Ezatolahi trauerte auf Instagram um seinen Jugendfreund. Instagram/Saeedezatolahi Er schrieb: «Nach dem bitteren Verlust von gestern Abend hat die Nachricht von deinem Tod mein Herz in Brand gesteckt. Das ist nicht, was unsere Jugend verdient. Das ist nicht, was unsere Nation verdient.» IMAGO/Xinhua

Ein Mann im Iran ist Menschenrechtsgruppen zufolge getötet worden, nachdem er das Ausscheiden der iranischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar gefeiert hatte. Der 27-jährige Mehran Samak sei nach der Niederlage gegen die USA «von Sicherheitskräften in den Kopf geschossen» worden, erklärte die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) am Mittwoch.

«Das ist nicht, was unsere Jugend verdient»

Das Center for Human Rights in Iran (CHRI) mit Sitz in New York bestätigte, dass Samak von Sicherheitskräften getötet worden sei, während er feierte. Iran war am Dienstag durch Erzfeind USA aus dem Turnier in Katar geworfen worden, was zu enttäuschten, aber auch freudigen Reaktionen in der Heimat führte. Viele Iraner weigerten sich wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen die seit zwei Monaten andauernden Proteste im Land, ihr Nationalteam zu unterstützen.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisationen hatte Samak in der iranischen Stadt Bandar Ansali am Kaspischen Meer hupend in seinem Auto die Niederlage gefeiert, bevor er erschossen wurde. Bei dem Getöteten soll es sich um einen Kindheitsfreund des iranischen Nationalspielers Saeid Ezatolahi gehandelt haben. Dieser teilte auf Instagram ein Foto und schrieb dazu: «Nach dem bitteren Verlust von gestern Abend hat die Nachricht von deinem Tod mein Herz in Brand gesteckt. Das ist nicht, was unsere Jugend verdient. Das ist nicht, was unsere Nation verdient.»

Trauernde rufen «Tod dem Diktator»

CHRI veröffentlichte am Mittwoch ein Video von Samaks Beerdigung. Darin sind Trauernde zu hören, die «Tod dem Diktator» riefen. Der Slogan richtet sich gegen das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Chamenei, und ist bei den landesweiten Protesten häufig zu hören.

Der Iran wird seit Mitte September von einer landesweiten Protestwelle erschüttert. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam – sie war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll.

Die Behörden gehen mit zunehmender Härte gegen die Demonstrierenden vor. Laut IHR wurden mindestens 448 Menschen durch Sicherheitskräfte getötet, das Militär spricht von mehr als 300 Todesopfern.

Auch in der iranischen Stadt Babolsar wurde als Protest gegen das Regime die Niederlage gegen die USA an der Fußball-WM in Katar gefeiert. Twitter/@sedaye_iran