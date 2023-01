Luxemburg: Iraner fordern Europas Politik zum Handeln auf

Bei der Kundgebung am Sonntag äußerten die Demonstranten Forderungen an die Politik.

Seit Mitte September protestiert das iranische Volk in seinem Land und auf der Welt gegen das Regime. Auch in Luxemburg-Stadt finden regelmäßig unterstützende Kundgebungen statt. Am heutigen Sonntag haben sich rund 100 Personen auf dem Glacis versammelt, um dem Aufruf des «Comité pour la Défense des Droits de l'Homme en Iran» (Komitee für die Verteidigung der Menschenrechte im Iran) zu folgen. Mit Schildern und iranischen Fahnen zogen sie zur Place de l'Europe und skandierten Botschaften für Freiheit und Gerechtigkeit.