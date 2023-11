Iranische Interessen: Nahostexperte schätzt Lage am Gazastreifen ein

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel dauert der Konflikt an: Gaza-Stadt am 5. November. REUTERS

Herr Schneider, die Gefahr eines Flächenbrandes im Nahen Osten ist nicht vom Tisch. Was wäre ein Brandbeschleuniger?

Das Eskalationsrisiko ist keineswegs gebannt, auch wenn der von Iran-geführten sogenannten «Achse des Widerstandes» zumindest nicht unmittelbar an einer ganz großen Eskalation gelegen ist. Was wir erleben, ist eine Eskalation in Zeitlupe, insbesondere an der israelisch-libanesischen Grenze, wo immer stärkere Raketen in einem sich ausweitenden Radius eingesetzt werden. Die Gefahr besteht, dass sowohl Israel als auch die Hisbollah irgendwann die Nerven verlieren. Die israelische Bodenoffensive könnte zudem noch Wochen, vielleicht Monate dauern. Die Bilder aus Gaza wirken jetzt schon wie ein Brandbeschleuniger auf die «arabische Straße», wo Wut und Empörung wachsen. Die humanitäre Krise wird sich weiter verschlimmern. All das wird den Druck auf extremistische Organisationen in der Region erhöhen, gegen Israel und die USA loszuschlagen. Auch in Europa steigt die Terrorgefahr.

Worauf müssen wir noch achten?

Ein weiterer Faktor ist das Westjordanland. Hier haben wir tägliche Siedlergewalt und die aufputschende Wirkung der Bilder aus Gaza. Die Folge könnte ein Volksaufstand gegen die israelische Besatzung sein. Dies könnte dann auch bei der Hisbollah und dem Iran das Kalkül verändern und zu einem Losschlagen führen. Von der Eröffnung der libanesischen Front hin zu einem regionalen Flächenbrand ist es dann nicht mehr weit.

Kommt es nach dem Krieg endlich zu einer Lösung in der Palästina-Frage?

Das kommt natürlich zuerst darauf an, ob Israel tatsächlich sein Ziel einer Eliminierung der Hamas als politisch-militärischem Akteur in Gaza erreicht. Das ist keineswegs gegeben. Auch stellt sich die Frage, wie der Gazastreifen danach aussieht und welches unmittelbare Szenario für die Bevölkerung dort besteht. Wer wird das Gebiet verwalten, wer organisiert den Wiederaufbau? Israel hat derzeit keinerlei politischen Plan für den Tag danach. Internationale Akteure werden sich nicht darum reißen, in diesem Hexenkessel für Ordnung zu sorgen.

Ist die Zweistaatenlösung die Antwort?

Eine Zweistaatenlösung wäre mittelfristig weiterhin das beste Szenario. Die Hamas hat von der Perspektivlosigkeit der Palästinenser profitiert, moderate Akteure wurden von Israel systematisch an die Wand gedrängt. Netanyahu selbst hat die Hamas jahrzehntelang gefördert, weil sie das beste Argument gegen Verhandlungen war. Mit der derzeitigen rechten bis rechtsradikalen israelischen Regierung ließe sich eine Zweistaatenlösung nicht durchsetzen. Es müssten sowohl in Israel als auch in Palästina moderatere Kräfte an die Macht kommen. Und vor allem müssten sowohl der Westen als auch die arabischen Staaten viel mehr Druck auf Israel bzw. die Palästinenser ausüben, einer solchen Lösung auch zuzustimmen. Den Konflikt wie bislang ungelöst zu lassen, ist eigentlich keine Option mehr. Das gefährdet, wie wir jetzt sehen, den Weltfrieden.

Was spricht gegen eine Einstaatenlösung, bei der Juden und Palästinenser in einem Staat zusammen leben?

Eine Einstaatenlösung ist ein Rohrkrepierer. Das Misstrauen zwischen beiden Völkern ist viel zu groß, um das politisch zu organisieren. Das würde zudem das Ende des jüdischen Staats bedeuten, darauf wird sich Israel zurecht nie einlassen.

Was wäre der Best Case für die Region?

Der Best Case wäre ein baldiger Waffenstillstand, damit das tägliche Massaker an der Zivilbevölkerung in Gaza ein Ende hat. Die Hamas müsste aus Gaza abziehen, ähnlich wie die PLO 1982 aus Beirut. Im Gegenzug würde Israel unter Druck des Westens und der arabischen Staaten zu einer lebensfähigen Zweistaatenlösung gedrängt werden, welche sich grob entlang der Grenzen von 1967 orientierte. Israels Sicherheit würde durch eine westliche Koalition garantiert. Die Araber müssten gewährleisten, dass aus Palästina keine terroristischen Angriffe auf den jüdischen Staat mehr erfolgten.

Und der Worst Case?

Der Worst Case wäre eine monatelange Bodenoffensive, die völlige Zerstörung Gazas und eine humanitäre Krise endzeitlichen Ausmaßes mit zehntausenden Toten, womöglich gar mit einer «ethnischen Säuberung» des Gazastreifens, wodurch zwei Millionen neue Flüchtlinge unter anderem dann Ägypten destabilisieren würden. Gleichzeitig würde die regionale Eskalation fortschreiten mit der Eröffnung einer zweiten (Libanon) und dritten (Syrien) Front, die letztlich auch die Amerikaner und den Iran in einen großen Regionalkrieg mit hineinzöge. Der ganze Nahe Osten würde brennen, mit ungewissem Ausgang. Über Flüchtlingswellen und eine Explosion der Ölpreise wäre auch Europa sehr direkt davon betroffen.

Was ist das realistischste Szenario zum Ende dieses Krieges?

Die Zerstörung Gazas wird noch eine Zeit lang weitergehen. Solange bis Israel aufgrund der Empörung der Weltmeinung durch die Amerikaner zum Rückzug gezwungen wird. Die Hamas ist geschwächt, aber möglicherweise immer noch da und es existiert kein politisch tragfähiges Szenario für Gaza. Die Politik sowohl in Israel als auch bei den Palästinensern wird sich weiter radikalisieren, ohne Aussicht auf perspektivische Besserung.

Manche fragen sich, wieso die arabischen Länder in Palästina keine Verantwortung übernehmen. Ihre Antwort?

Das würde ich so nicht stehen lassen. Sowohl Ägypten als auch Jordanien übernehmen Verantwortung. Man darf «Verantwortung übernehmen» aber nicht mit «Flüchtlinge aufnehmen» verwechseln. Angesichts der historischen Erfahrungen als auch der Äußerungen führender israelischer Politiker besteht sowohl in Kairo als auch in Amman die nachzuvollziehende Angst, dass Israel versucht, die Palästinenser sowohl aus Gaza als auch dem Westjordanland zu vertreiben. Das wäre ein Kriegsverbrechen, bei dem weder Jordanien noch Ägypten assistieren wollen. Das würden die Regierungen in beiden Staaten zudem nicht überleben.