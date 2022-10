Elnaz Rekabi : Iranische Kletterin gilt nach Protest ohne Kopftuch als vermisst

Wie die «BBC» meldet, kann die 33-Jährige seit Sonntagabend nicht mehr erreicht werden. Sie gilt derzeit als vermisst. Wo sich Rekabi aufhält ist ungewiss. Laut dem britischen TV haben sie und das iranische Team das Hotel in Seoul überstürzt verlassen. Der Iranerin soll der Reisepass abgenommen worden sein. In den Berichten bezieht man sich auf Famile und Freunde.

Proteste wegen Tod von 22-Jähriger

Seit der Islamischen Revolution von 1979 müssen die iranischen Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und lange Jacken tragen, um so Haare und Körperkonturen zu verbergen. Dieses Gesetz gilt auch für alle Sportlerinnen des islamischen Landes, insbesondere bei Wettbewerben im Ausland. Laut Beobachtern war ihre Aktion in Seoul auch im Zusammenhang mit den anhaltenden Frauenprotesten gegen den Kopftuchzwang im Iran zu sehen, als ein Signal für ihre Solidarität mit der Frauenbewegung. Rekabi belegte an den Asienmeisterschaften am Ende den vierten Platz.