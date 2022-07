Atom-Streit : Iranischer Präsident droht USA und Israel

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat vor dem Hintergrund des Nahostbesuchs von US-Präsident Joe Biden eine scharfe Warnung an Israel und die USA ausgesprochen.

Ebrahim Raisi, Präsident des Iran, droht den USA und Israel, sollten sie sich in die innenren Angelegenheiten des Irans einmischen.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat vor dem Hintergrund des Nahostbesuchs von US-Präsident Joe Biden eine scharfe Warnung an Israel und die USA ausgesprochen. Während Biden in Jerusalem weilte und dort über Bedenken mit Blick auf das rasch voranschreitende iranische Atomprogramm sprach, und Israel zum wiederholten Mal seine Entschlossenheit bekundete, den Iran an der atomaren Bewaffnung zu hindern, warnte Raisi vor einer «harten und bedauerlichen Reaktion» auf jedes Vorgehen gegen sein Land.