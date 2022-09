Christiane Amanpour: Iranischer Präsident sagt Interview ab, weil US-Journalistin kein Kopftuch tragen will

Das Interview sollte bei der UN-Generalversammlung in New York City stattfinden. Vorangegangen waren eine wochenlange Planung und stundenlange Vorgespräche mit den Offiziellen des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi. Doch Letzterer erschien nicht zum vereinbarten Zeitpunkt.

Die Entscheidung des iranischen Präsidenten, das Interview wegen des Fehlens eines Kopftuchs sogar auf amerikanischem Boden abzusagen, hat Amanpour sehr überrascht. «Ist man im Iran zu Gast, ist das Tragen eines Kopftuchs selbstverständlich, doch außerhalb des Landes hat dies noch nie jemand von mir verlangt», so die Journalistin gegenüber ihren Kollegen von CNN. Dabei habe Amanpour jeden iranischen Präsidenten seit 1995 interviewt.

«Bereits im Vorfeld hatten wir klargemacht, über was wir mit Raisi sprechen wollten: über die Atomverhandlungen, die Unterstützung des Irans für Russland (gegen die Ukraine) und – am wichtigsten – über die Menschenrechtsverletzungen.»

Ein CNN-Kollege möchte wissen, ob Amanpour die Verweigerung des Interviews als verängstigte Reaktion auf das, was momentan auf den Straßen Irans passiere, interpretiere. «Ich glaube, er (Raisi) wollte zu dieser Zeit nicht mit einer Frau ohne Kopftuch gesehen werden», so die Journalistin. Das gehe wohl nicht, wenn momentan im Iran so hart gegen Leute vorgegangen werde, die gegen eben dieses Kopftuch protestierten.